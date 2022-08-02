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Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

Galatasaray Kulübü, sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Haberler - DHA 02.08.2022 - 22:30

Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

, Avusturya kampında oynanan Fiorentina maçında sakatlanan Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

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