Galatasaray'a Zaniolo sürprizi: Satın alma opsiyonu ortaya çıktı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve kiralık olarak Atalanta'da forma giyen Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu.

İtalyan oyuncu Serie A ekibi Fiorentina'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Fiorentina'nın kiralama teklifini kabul etti.

Yapılan teklifte sezon maçlarının en az yüzde 60'ında 30 dakika süre alması şartı bulunuyor.

Öte yandan kiralık sözleşmesinde 15,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı kaydedildi.

Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla 23 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.