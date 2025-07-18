Galatasaray'da 14 yıl sonra yeni dönem: Okan Buruk kararını verdi

BONSERVİS VE MAAŞ City'ye 10 milyon euro bonservis, futbolcuya ise 7.5 milyon euro maaş verileceği iddia edildi. Manchester City ise Ederson sonrası kaleci arayışlarına başladı. City'nin gündeminde PSG'den Gianluigi Donnarumma ve Barcelona'dan Marc-André ter Stegen seçenekler arasında.

40 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ



Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.

MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL



Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.



Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullanmıştı.