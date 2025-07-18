Galatasaray'da 14 yıl sonra yeni dönem: Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson için resmi teklifte bulundu.
Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından yeni kaleci belli oluyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un kararı sonrası Manchester City'nin file bekçisi Ederson'a sarı kırmızılı yönetim resmi teklifi yaptı.
BONSERVİS VE MAAŞ
City'ye 10 milyon euro bonservis, futbolcuya ise 7.5 milyon euro maaş verileceği iddia edildi.
Manchester City ise Ederson sonrası kaleci arayışlarına başladı. City'nin gündeminde PSG'den Gianluigi Donnarumma ve Barcelona'dan Marc-André ter Stegen seçenekler arasında.
40 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ
Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.
MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL
Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.
Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Fernando Muslera