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Galatasaray'da 14 yıl sonra yeni dönem: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson için resmi teklifte bulundu.

Galatasaray'da 14 yıl sonra yeni dönem: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da 14 yıllık döneminin ardından yeni kaleci belli oluyor. 

Teknik direktör Okan Buruk'un kararı sonrası Manchester City'nin file bekçisi Ederson'a sarı kırmızılı yönetim resmi teklifi yaptı.

BONSERVİS VE MAAŞ

City'ye 10 milyon euro bonservis, futbolcuya ise 7.5 milyon euro maaş verileceği iddia edildi.

Manchester City ise Ederson sonrası kaleci arayışlarına başladı. City'nin gündeminde PSG'den Gianluigi Donnarumma ve Barcelona'dan Marc-André ter Stegen seçenekler arasında.

Galatasaray'da 14 yıl sonra yeni dönem: Okan Buruk kararını verdi - 1

40 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Kariyerine Brezilya'da başlayan Ederson, Benfica'nın ardından 2017 yılında İngiliz devine 40 milyon euro bonservisle imza atmıştı.

MAÇLARDAN ÖNCE RİTÜEL

Ederson, maçlardan önce yaptığı ritüelle gündeme gelmişti. Brezilyalı file bekçisinin yanıtı, Avrupa basınında çokça konuşulmuştu.

Maçlardan önce herhangi bir ritüeli olup olmadığı sorulan 31 yaşındaki kaleci, "Sadece tek bir batıl inancım var. Her maçta aynı iç çamaşırını giyerim. 8 yıldır maça çıktığım iç çamaşırlarım aynı." ifadelerini kullanmıştı.

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