Galatasaray'da 21 maça çıktı, 60 milyon euro'ya serbest kalacak. Dünya devi imza istiyor
16.03.2026 12:38
Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir avantaj sağlayan Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarıyla farkı 7'ye yükselten Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Şampiyonluk için 6 galibiyete ihtiyacı olan sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan isimlerle ilgili dikkat çeken haberler gündeme gelmeye başladı.
AVRUPA'NIN GÖZÜ SINGO'NUN ÜSTÜNDE
Galatasaray'a sezon başında gelen ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödenen Wilfried Singo, sergilediği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.
Galatasaraylı Singo, Başakşehir maçının galibiyetini taraftarlarla kutladı.
NAPOLI TAKİPTE
Il Mattino'nun haberine göre Serie A devi Napoli, Wilfried Singo'yu yakından takip ediyor.
60 MİLYON EURO
Haberin devamında 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 60 milyon euro olduğu belirtildi.
Galatasaraylı Singo, Başakşehir maçında attığı golün sevincini böyle yaşadı.
NAPOLI, BONSERVİS ÖDEMEYE HAZIR
Savunmasını güçlendirmek isteyen ve yatırım yapmaya hazır olan Napoli'nin 60 milyon euro'yu ödemekten çekinmeyeceği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 maçta süre alan Singo, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.