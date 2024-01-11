Galatasaray'da 3 değişiklik: Ali Turap Bülbül ilk kez 11'de başladı

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı.

Buruk; Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Tanguy Ndombele'nin yerine Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Lucas Torreira'ya göre verdi.

Galatasaray'da, Sivasspor maçında birçok eksik futbolcusu bulunuyor.



Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Sacha Boey ve Kaan Ayhan sakatlığından, Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından ve Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almadı.



İspanyol futbolcu Angelino da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmuyor.

