Galatasaray'da 31 milyar liralık astronomik kazanç için geri sayım

ASLANTEPE PROJESİ

Galatasaray Kulübünün son projesi Aslantepe Vadisi oldu.

Riva ve Florya projeleriyle maddi kazanç sağlayan sarı-kırmızılı kulüp, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerini sportif faaliyetlere tahsis etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksinden Vadistanbul'a inen yerdeki toplam 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis yapmayı planlayan Galatasaray, hafriyat çalışmalarına başladı. Kulüp, inşa edilecek dev kompleks için 23 Nisan Perşembe günü temel atma töreni düzenleyecek.

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak tesiste 165 bin metrekare yer inşa edilecek. Dev spor alanında, 13 bin kişilik ve 100 localı basketbol salonu, 600 kişilik basketbol antrenman salonu, 3 bin 500 kişilik voleybol salonu, bin kişilik judo ve çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, 90 odalı kamp tesisi, bin 500 araçlık otopark, 300-800 kişilik çok amaçlı performans salonu yer alacak.

Ayrıca RAMS Park'taki kulübün idari merkezi, yeni tesise taşınacak. Galatasaray Kulübü, Aslantepe ile amatör branşlardaki sportif başarıyı artırırken yönetim ve işletme giderlerinden tasarruf sağlamayı da amaçlıyor.

ADA, ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray Adası'nı tekrar faaliyete geçirdi.

İşletmeciyle yaşanan sorunlar nedeniyle 2017'de yıkılan Galatasaray Adasındaki tesis, yakın dönemde yeniden canlılık kazandı.

Uzun süre kapalı kalan adanın ruhsat ve tapu sorunları çözüldü.

Yenileme çalışmalarının ardından adanın bir bölümünü hizmete açıldı.

Milli Emlak 'a ait parsellerin kulübe kazandırılmasının ardından çalışmaların hız kazandığı Galatasaray Adasında üyeler için sosyal tesisle ayrıca yapılacak yeni bölümlerde kulübe maddi kazanç sağlanması amaçlanıyor.