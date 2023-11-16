Galatasaray'da 4 günlük izin sona erdi

Kulübün açıklamasına göre Atakaş Hatayspor ile 11 Kasım'da karşılaşan sarı-kırmızılı ekipte 4 günlük izin sona erdi.



Galatasaray, Alanyaspor ile yapılacak maç öncesi ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdi. Dinamik ısınmayla başlayıp topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.



Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.