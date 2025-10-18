Galatasaray'da 6 değişiklik

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Buruk; Davinson Sanchez, Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in yerine Roland Sallai, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye oynattı.



DAVİNSON VE SİNGO YOK



Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez ile bu mücadelede sakatlanan Wilfried Singo, Başakşehir'a karşı kadroda yer almadı.



KAAN AYHAN BU SEZON İLK KEZ 11'DE



Teknik Direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Kaan Ayhan'a görev verdi. Kaan böylece bu sezon resmi maçlarda ilk kez 11'de başladı. 30 yaşındaki futbolcu, 5'i Süper Lig, 1'i de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 6 müsabakada oyuna sonradan dahil oldu.



MAURO ICARDİ İLE LEROY SANE, 2 MAÇ SONRA 11 BAŞLADI



Sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Alman futbolcu Leroy Sane, Başakşehir mücadelesinde 11'de yer aldı. Sane, Corendon Alanyaspor müsabakasından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasında oynamazken, Beşiktaş derbisinden de sonradan oyuna girdi. Icardi de söz konusu 2 maçta da yedek başlayıp, sonradan görev aldı.



GALATASARAY'IN 11'İ



Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.



DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLDU



Galatasaray taraftarı, Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları hazırladı.