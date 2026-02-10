Galatasaray'da 7 kupa kazanmıştı. Eski futbolcu Candemir Berkman hayatını kaybetti

Galatasaray camiası, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Candemir Berkman’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sarı kırmızılıların 7156 sicil numaralı Divan üyesi olan Berkman, Türk Milli Takımı ve Galatasaray formasıyla unutulmaz futbolculuk kariyerine imza atmıştı. Futbolculuğun ardından teknik direktör ve yönetici olarak da uzun yıllar Türk futboluna özveriyle hizmet etti.

Berkman'ın cenazesi, bu perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’na defnedilecek.

GALATASARAY FORMASIYLA 7 KUPA KAZANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski futbolcusu Candemir Berkman için başsağlığı mesajı yayınladı.

“11'i A Millî Takım, 4'ü B Millî Takım olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Berkman, profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynadı. Galatasaray forması altında 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük görevinde bulunan Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'na da uzun yıllar hizmet verdi.” bilgilerinin yer aldığı mesajda sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı dilendi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden de Candemir Berkman için bir başsağlığı mesajı yayımlandı.

CAN BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman 10 Şubat 1934 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde defans mevkiinde görev yapan Berkman, altyapısından yetiştiği Galatasaray’da uzun yıllar forma giyerek kulübün önemli dönemlerine tanıklık etti.

Sarı-kırmızılı ekipteki başarılı performansının ardından kariyerine Vefa’da devam eden Berkman, aktif futbol hayatını da Vefa'da noktaladı.

Milli takım kariyerinde de Ay-Yıldızlı formayı giyen Candemir Berkman, A Milli Takım’da 11 kez görev aldı. B Milli Takım’da da 4 karşılaşmada sahaya çıkarak toplamda 15 kez milli formayı terletti.

Futbolu bıraktıktan sonra Berkman teknik direktör olarak da çeşitli takımlarda görev yaptı. Kütahyaspor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Vefa’da teknik direktörlük yapan Berkman, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de uzun süre hizmet vermişti.