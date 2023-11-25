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Galatasaray'da 700 bin forma hedefi: 750 milyon TL gelir sağlanacak

Galatasaray'ın 700 bin forma satış hedefinden 750 milyon TL gelir sağlanması bekleniyor.

Galatasaray'da 700 bin forma hedefi: 750 milyon TL gelir sağlanacak

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı giren 'da forma satışları arttı.

Galatasaray, 2023-24 sezonunda rekor gelir hedefi belirledi.

REKOR HEDEFİ

Milliyet'in haberine göre; Şu ana dek 392 bin forma satan Galatasaray'ın hedefi 700 bin satış yapmak. Sarı-kırmızılılar söz konusu rakamı tutturması halinde 750 milyon TL'lik rekor geliri kasasına koyacak.

Galatasaray Store'larda son olarak satışa çıkarılan 98 bin yeni formanının büyük bir kısmının kısa sürede tükendiği aktarıldı.

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