Galatasaray'da 700 bin forma hedefi: 750 milyon TL gelir sağlanacak

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezona da iddialı giren Galatasaray'da forma satışları arttı.



Galatasaray, 2023-24 sezonunda rekor gelir hedefi belirledi.

REKOR HEDEFİ



Milliyet'in haberine göre; Şu ana dek 392 bin forma satan Galatasaray'ın hedefi 700 bin satış yapmak. Sarı-kırmızılılar söz konusu rakamı tutturması halinde 750 milyon TL'lik rekor geliri kasasına koyacak.



Galatasaray Store'larda son olarak satışa çıkarılan 98 bin yeni formanının büyük bir kısmının kısa sürede tükendiği aktarıldı.