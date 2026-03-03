Galatasaray'da 8 futbolcu dinlendirilecek, deplasmana götürülmediler

Galatasaray ile Alanyaspor üst üste 2. kez karşılaşacak. Alanya Oba Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.



Galatasaray 8 futbolcu dinlendirilmek için İstanbul'da bırakıldı.



KADRODA OLMAYAN İSİMLER

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray ilk 3 maçını kazandı ve A Grubu'nda lider. Alanyaspor'sa 7 puanla 2. sırada yer alıyor.



Gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar çeyrek finale yükselecek. Lderler kurada seri başı olacak.

Süper Lig'de RAMS Park'taki maçı sarı kırmızlılar 3-1 kazanmıştı



GALATASARAY'IN YER ALDIĞI A GRUBU'NDA PUAN DURUMU