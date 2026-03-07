Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı. Aslan’da Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, sınırda olan futbolculardı.

Müsabakanın 71. dakikasında bir pozisyona itiraz eden Abdülkerim, sarı kart gördü.

Abdülkerim Bardakcı böylece gelecek hafta RAMS Park’ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.