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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!

Galatasaray'da Eyüpspor mücadelesinin 34. dakikasında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, oyuna devam edemedi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sakatlandı!

, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında sarı-kırmızılı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen milli futbolcu 39. dakikada değişiklik istedi ve yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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