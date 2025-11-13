Galatasaray'da Abdullah Kavukcu, "Haber yollayan futbolcular var" diyerek transferi anlattı!
13.11.2025 12:54
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer ve Icardi için konuştu.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da merak edilen konulardan biri de transfer...
Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları ve Mauro Icardi'nin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
İşte Kavukcu'nun sözleri:
"TRANSFERİ SADECE OCAK AYINDA YAPMIYORUZ"
"Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde buraya Avrupa'dan kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu, satılanlar gidenler konuşulmadı. Maaşlarıyla beraber gidenler yaklaşık 50 milyona ulaştı satışımız geçen seneki."
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu.
"HABER YOLLAYAN FUTBOLCULAR VAR"
"Sözleşmeleri devam eden, ocak ayında satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Basında çıkanların bazıları doğru bazıları yanlış. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Transfer konuşmak şu an son derece yanlış. Hocamız ocak ayı için takviye isterse konuşuruz. Şu an konuşmadık. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var."
"ICARDI DE OSIMHEN DE DEĞERLİ"
"Biz geçen sene 5 transfer yaptık. Osimhen de buna dahil. Osimhen'in futbolu, konuşulanlar ortada. Mevcut futbolcularımızın değerli ortada. Bir Icardi mesela... Biz bir aileyiz. Aileden birisi. Osimhen de Icardi de değerli, hepsi çok değerli."
Galatasaraylı Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde yerini Mauro Icardi'ye bırakıyor.