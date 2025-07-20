Galatasaray'da Admira Wacker maçı mesaisi

Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.



Galatasaray Futbol Takımı, bugün TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.