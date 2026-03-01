Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi başladı
01.03.2026 16:10
Son Güncelleme: 01.03.2026 16:13
IHA
Kaleci Günay Güvenç'in antrenman bir fotoğrafı
İHA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.