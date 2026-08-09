Galatasaray'da Aleksey Batrakov bilmecesi. Kulübü kapıları kapattı

Uzun zamandır Galatasaray 'a transferi için adı geçen Aleksey Batrakov'la ilgili takımından açıklama geldi.



Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Lokomotif Moskova yöneticisi, transfer ihtimaline kapıyı kapattı.



Açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi, "Galatasaray ya da herhangi bir takımla transfer için görüşmüyoruz. Batrakov takımımızın kilit oyuncularından. Altyapımızdan yetişen futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalini değerlendirmiyoruz." dedi.



BİR AÇIKLAMA DA MENAJERİNDEN



Oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmichev de transferle ilgili konuştu. Kuzmichev, "Galatasaray, Türkiye 'nin en popüler iki kulübünden biri. Belki de en popüleri. Somut bir teklif olması halinde Batrakov'un ilgisini çekiyor. Bunu değerlendirmek isteyecektir." dedi.



Batrakov'un sözleşmesindeki 20 milyon euro serbest kalma maddesinin sadece Avrupa'nın 5 büyük ligi için geçerli olduğunu belirten Kuzmichev. "Dolayısıyla biz Galatasaray'a direkt şunu söyledik: Serbest kalma maddesi Türkiye Ligi için geçerli olmadığından, kulüple görüşmeden sizinle görüşemeyiz. Önce Lokomotiv ile anlaşın, sonra biz memnuniyetle görüşürüz." ifadelerini kullandı.



Geride kalan sezon Lokomotif Moskova formasıyla 36 maçta forma giyen 21 yaşındaki ofansif orta saha, 17 gol atıp 12 de asist yaptı.