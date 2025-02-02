Galatasaray'da Alvaro Morata heyecanı: İstanbul'a iniş yaptı

Galatasaray, ara transfer döneminde Milan forması giyen Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını günün erken saatlerinde KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise tarnsfer ilişkin, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bu sabah Milano'dan yola çıkan Alvaro Morata'nın uçağı an itibarıyla İstanbul'a iniş yaptı.

Sarı-kırmızılıların Ahmed Kutucu'nun ardından ara transferde ikinci takviyesi Alvaro Morata oldu.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.



Kırmızı-siyahlılarla 25 resmi maça çıkan Morata, bu mücadelelerde 6 kez gol sevinci yaşayıp, 2 asistlik katkı vermişti.