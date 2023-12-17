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Galatasaray'da Angelino belirsizliği: Avrupa'dan 2 talip

Galatasaray'da sezon başı satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino'ya Leipzig ve Union Berlin talip oldu. İspanyol sol bekin sarı-kırmızılı formayl 1 maça daha çıkması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

Galatasaray'da Angelino belirsizliği: Avrupa'dan 2 talip

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Leipzig'den 'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol sol bekin sarı-kırmızılı forma ile 1 resmi maça daha çıkması durumunda zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray yönetiminin Angelino ile yeni sözleşme yapmak istemediği, 2 Avrupa kulübünün de oyuncuya ilgisinin olduğu bildirildi.

Bonservisi Leipzig'de bulunan sol beki, Sevilla ile Union Berlin'in transfer etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray ile kontratı sona erdikten sonra her iki takımın da Leipzig'e teklif yapacağı kaydedildi.

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