Galatasaray'da Angelino belirsizliği: Avrupa'dan 2 talip

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Leipzig'den Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol sol bekin sarı-kırmızılı forma ile 1 resmi maça daha çıkması durumunda zorunlu satın alma maddesinin devreye gireceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray yönetiminin Angelino ile yeni sözleşme yapmak istemediği, 2 Avrupa kulübünün de oyuncuya ilgisinin olduğu bildirildi.

Bonservisi Leipzig'de bulunan sol beki, Sevilla ile Union Berlin'in transfer etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray ile kontratı sona erdikten sonra her iki takımın da Leipzig'e teklif yapacağı kaydedildi.