Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Angelino, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol sol bek için Roma'nın imza için hazır olduğu RB Leipzig ile temasa geçtiği öne sürüldü

Resmi görüşmelerde Roma'nın sezon sonuna kadar oyuncuyu kiralık olarak katmaya hazır olduğu ve 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacağı kaydedildi.

İlerleyen günlerde anlaşma sağlandığı taktirde Angelino Galatasaray'dan ayrılacak.

Bu sezon sarı-kırmızı formayla 19 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sol bek, bu mücadelelerde 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.