Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılılar sezon başında satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı Angelino'yu 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girmemesi için son 6 maçtır kadroya dahil etmiyor.
L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sarı-kırmızılılardan Angelino'nun durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fransız ekibin Angelino için temaslarda bulunduğu aktarıldı.
Angelino sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 1 gol atıp 1 asist kaydetti.
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