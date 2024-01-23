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Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'ın sol beki Angelino için Ligue 1 ekiplerinden Marsilya temaslarda bulundu. Fransız basınınına göre sarı-kırmızılı ekipten İspanyol sol bek için bilgi alındığı kaydedildi.

Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi belli oluyor

'da Angelino'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar sezon başında satın alma opsiyonuyla Leipzig'den kiraladığı Angelino'yu 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girmemesi için son 6 maçtır kadroya dahil etmiyor.

L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sarı-kırmızılılardan Angelino'nun durumuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Sol bek arayışlarını sürdüren Fransız ekibin Angelino için temaslarda bulunduğu aktarıldı. 

Angelino sarı-kırmızılı formayla 19 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

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