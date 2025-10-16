Galatasaray'da ara transfer döneminde rota Arjantin

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray devre arası ve gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Arjantin basınının iddiasına göre Galatasaray Arjantin ekibi Independiente forması giyen Şilili orta saha oyuncusu Felipe Loyola'yı renklerine bağlamak istiyor. Independiente'nin 24 yaşındaki yetenekli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtildi. Ancak, cazip bir teklif gelmesi durumunda Arjantin ekibinin transfere yeşil ışık yakabileceği aktarıldı.

Öte yandan, Loyola'yla sadece Galatasaray'ın değil, İtalya'dan Bologna ve Cagliari ile İspanya'dan Elche gibi kulüplerin de ilgilendiği ifade edildi. Loyola, 39 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.