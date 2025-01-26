Galatasaray'da Avrupa mesaisi: Ajax maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray 28 Ocak Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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