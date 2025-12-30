Galatasaray'da ayrılık açıklanmıştı, yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in 1'inci devresini 17 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine hızlı başladı.

Konyaspor, Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Trabzonsporlu, Arif Boşluk, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç ve Norveç’in Viking takımında oynayan Sander Svendsen ile prensipte anlaşma sağladı.

4 futbolcunun, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

4 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Yeşil Beyazlılarla el sıkışan 27 yaşındaki Kutlu, Sarı kırmızılılarla sözleşme feshi için görüşmelere başladı.

Bu sezon Galatasaray'da 62 dakika süre bulabilen Berkan Kutlu, 7 maçta forma giydi. 2 sezon önce Genoa'ya kiralanan oyuncu, 2021 yazında 4 milyon euroluk bonservis transfer edilmişti.