Galatasaray'da ayrılık an meselesi: Genç isim, Avrupa'ya gidiyor!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman, sarı-kırmızılılardan ayrılığa hazırlanıyor.

'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre 18 yaşındaki futbolcunun, FC Andorra ve Westerlo ile temas halinde olduğu, transferin ise kısa süre içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

AN MESELESİ

Hem İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden FC Andorra hem de Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo, Akman için resmi girişimlerde bulunurken, transferin “an meselesi” olduğu ifade ediliyor.

ÖNCE TEPKİ, SONRA ALKIŞ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan 'da gerçekleştirilen kutlama esnasında futbolcular tek tek sahneye çıkarken, genç isim Efe Akman podyuma yürüdüğü sırada taraftarların protestosuna maruz kalmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Akman daha sonra Başakşehir maçının bitimiyle birlikte yapılan kutlamada ise taraftarlar tarafından alkışlarla karşılandı.

