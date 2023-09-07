NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'da ayrılık: Fredrik Midtsjö resmen Pendikspor'da

Galatasaray Kulübü, Norveçli futbolcusu Fredrik Midtsjö’nün Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu. Pendikspor, Midtsjö'nün transferi için 3 milyon euro ödeme yapacak

Galatasaray'da ayrılık: Fredrik Midtsjö resmen Pendikspor'da

'da bir ayrılık daha yaşandı. Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjö’nün transferi konusunda Pendikspor Futbol AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol AŞ, şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Pendikspor da 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray'da geçen sezon 27 resmi maça çıkan Fredrik Midtsjö, bu sezon ise sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 karşılaşmada şans bulmuştu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...