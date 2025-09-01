NTV.COM.TR

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Bugün İspanya'ya gidip, imzayı atacak

Galatasaray'ın genç futbolcusu Efe Akman, sarı-kırmızılılara veda ediyor. Akman, İspanya'ya gidiyor.

'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atıyor.

18 yaşındaki futbolcu, FC Andorra ve Westerlo ile yaptığı görüşmeler sonucunda seçimini yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, BUGÜN GİDİYOR

Genç orta saha oyuncusu, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.

Bugün öğle saatlerinde İspanya’ya gidecek olan Akman, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Bugün İspanya'ya gidip, imzayı atacak - 1 Efe Akman'ın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

ÖNCE TEPKİ, SONRA ALKIŞ

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan 'da gerçekleştirilen kutlama esnasında futbolcular tek tek sahneye çıkarken, genç isim Efe Akman podyuma yürüdüğü sırada taraftarların protestosuna maruz kalmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Akman daha sonra Başakşehir maçının bitimiyle birlikte yapılan kutlamada ise taraftarlar tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

