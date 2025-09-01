Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti: Bugün İspanya'ya gidip, imzayı atacak

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç orta saha oyuncusu Efe Akman, Avrupa yolunda ilk adımını atıyor.



18 yaşındaki futbolcu, FC Andorra ve Westerlo ile yaptığı görüşmeler sonucunda seçimini yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI, BUGÜN GİDİYOR



Genç orta saha oyuncusu, İspanya 2. Ligi ekiplerinden FC Andorra ile resmi olarak anlaşma sağladı.



Bugün öğle saatlerinde İspanya’ya gidecek olan Akman, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.