Galatasaray'da ayrılık, menajerine yetki verdi: "Kendisini değerli hissetmiyor"

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Sarı - kırmızılıların geride bıraktığımız sezonun devre arasında Milan'dan 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın geleceği merak ediliyordu.



Hakkında takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan İspanyol yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ Calciomercato'nun haberine göre Alvaro Morata, yeni bir takım bulması için menajerine talimat verdi. "KENDİSİNİ DEĞERLİ GÖRMÜYOR"



Haberin devamında tecrübeli golcünün Galatasaray'da kendisini değerli hissetmediği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Daha önce Morata'yı İspanya'dan Getafe'nin istediğine dair iddialar ortaya çıkmıştı.