Galatasaray'da ayrılık: Nice, Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı

Yeni sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele’yi transfer etti. Nice, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



NDOMBELE, GALATASARAY FORMASINI 26 MAÇTA GİYDİ



2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Tanguy Ndombele, 26 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 6 tanesine ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist katkısı sağladı.