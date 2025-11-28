Galatasaray'da ayrılık: Ömer Yalçınkaya gönderildi

28.11.2025 16:25

Galatasaray'da ayrılık: Ömer Yalçınkaya gönderildi
Resmi Kurum

İHA

Galatasaray'da erkek basketbol menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı.

Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
 

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.