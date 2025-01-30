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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı: Ziyech Katar yolcusu

Galatasaray, Hakim Ziyech'in ayrılığını KAP'a bildirdi. Ziyech, Katar ekibi El Duhail ile anlaştı.

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı: Ziyech Katar yolcusu

'da Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Faslı futbolcu dün Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Nasr ile görüştü. Devreye giren El Duhail, Ziyech ile el sıkıştı. Katar ekibi 31 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

BU SEZONUN PERFORMANSI

Galatasaray'a 2023 yazında bedelsiz olan Ziyech, 34 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Bu ayrılıkla birlikte sarı kırmızılılardaki yabancı futbolcu sayısı 13'e düşecek.

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