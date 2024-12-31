NTV.COM.TR

Galatasaray'da ayrılık: Başantrenör Hernandez gönderildi

Galatasaray Daikin, başantrenör Guillermo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da ayrılık: Başantrenör Hernandez gönderildi

Daikin Kadın Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...