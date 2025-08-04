Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe: Milli futbolcu, İspanya yolcusu!

Yaz transfer dönemine Leroy Sane ve Victor Osimhen takviyeleriyle sansasyonel bir şekilde giriş yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Dries Mertens, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Mathias Ross ve Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanabilir.

ESPANYOL'A ÇOK YAKIN



İspanya'dan AS'ın haberine göre Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Espanyol'a transfer olmaya çok yakın...