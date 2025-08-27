Galatasaray'da Barış Alper bilmecesi: 35+5 milyon euroya ret, işte istenen ücret!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak ediliyor.

Milli futbolcu, kendisine gelen astronomik teklifi değerlendirmek istese de kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok.

Suudi Arabistan ekibi Neom FC, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 12 milyon euro ödemeye hazır.

GALATASARAY'IN İSTEĞİ



Neom FC, Galatasaray'a da oyuncunun bonservisi için 35+5 milyon euro teklif etti. Sarı kırmızılıların beklentisiyse 50 milyon euro. Kulüpler anlaşmaya varamadı.



Süreç tartışmalara neden olurken, Okan Buruk milli futbolcuyu Kayserispor maçının kadrosuna almadı.



Buruk karşılaşmanın ardından "Hatası var ama Barış Alper Yılmaz genç bir oyuncu. Ona doğruyu göstermeliyiz. Futbolcu satmayı düşünmüyoruz. Onun takımda kalması bizim için önemli" demişti.



Milli futbolcu yaşananlar sonrası pazartesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.