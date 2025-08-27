Galatasaray'da Barış Alper bilmecesi: 35+5 milyon euroya ret, işte istenen ücret!
Galatasaray'da Barış Alper bilmecesi sürüyor. Oyuncunun bonservisi için 35+5 milyon euroyu reddeden sarı kırmızıların isteği ortaya çıktı.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merak ediliyor.
Milli futbolcu, kendisine gelen astronomik teklifi değerlendirmek istese de kulüpler arasında henüz bir anlaşma yok.
Suudi Arabistan ekibi Neom FC, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 12 milyon euro ödemeye hazır.
GALATASARAY'IN İSTEĞİ
Neom FC, Galatasaray'a da oyuncunun bonservisi için 35+5 milyon euro teklif etti. Sarı kırmızılıların beklentisiyse 50 milyon euro. Kulüpler anlaşmaya varamadı.
Süreç tartışmalara neden olurken, Okan Buruk milli futbolcuyu Kayserispor maçının kadrosuna almadı.
Buruk karşılaşmanın ardından "Hatası var ama Barış Alper Yılmaz genç bir oyuncu. Ona doğruyu göstermeliyiz. Futbolcu satmayı düşünmüyoruz. Onun takımda kalması bizim için önemli" demişti.
Milli futbolcu yaşananlar sonrası pazartesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.
NELER YAŞANDI?
Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.
Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.
Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.
Başkan Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Futbolcunun menajeri ise Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Kulüp teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir." ifadelerini kullandı.
