Galatasaray'da Barış Alper cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Bodrum FK ile oynadığı maçta sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düştü.



Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı ağırladı.



Maça ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz kart sınırındaydı.

KRİTİK MAÇTA YOK



Yılmaz, ilk yarının 31. dakikasında yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.



Cezalı duruma düşen Yılmaz, 33. haftada Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.



Milli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 43 maça çıkmış ve 11 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.