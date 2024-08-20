Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi: Zehirlenen futbolcunun sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'dan Young Boys maçı kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Barış Alper Yılmaz, yaşadığı gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys maçının kadrosundan çıkarılmıştı.
Genel Sekreter Eray Yazgan, "Barış Alper’in tedavisi olumlu sonuç verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre’ye gidecek." ifadelerini kullandı.
Young Boys - Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı yarın saat 22'de oynanacak.
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