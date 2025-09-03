Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Kalması için her şey yapılıyor!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz düğümü çözülüyor. Yönetim, milli yıldız için kesin kararını verdi.
Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz krizini bitiriyor. Yönetim milli yıldızı kadroda tutmaya kararlı. Sarı kırmızılılar futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.
Sabah'ın haberine göre yönetim; 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapacak.
Yılmaz'ın zam teklifine sıcak baktığı ve sözleşmenin yenileneceği öğrildi.
35 MİLYON EUROYA RET
Neom FC, Galatasaray'a da oyuncunun bonservisi için 35+5 milyon euro teklif etti. Sarı kırmızılıların beklentisiyse 50 milyon euro. Kulüpler anlaşmaya varamadı.
Süreç tartışmalara neden olurken, Okan Buruk milli futbolcuyu Kayserispor maçının kadrosuna almadı. Buruk karşılaşmanın ardından "Hatası var ama Barış Alper Yılmaz genç bir oyuncu. Ona doğruyu göstermeliyiz. Futbolcu satmayı düşünmüyoruz. Onun takımda kalması bizim için önemli" demişti.
Milli futbolcu yaşananlar sonrası pazartesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.
NELER YAŞANDI?
Suudi Arabistan ekibi NEOM'un Barış Alper Yılmaz'la görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edilmişti.
Suudi kulübünün Galatasaray'a teklifinin ise 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden sonuç çıkmadığı iddia edilmişti.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, kulübün izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM'a ihtar çektiği öne sürülmüştü.
Barış Alper'in ise Galatasaray yönetimine "Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam." dediği iddia edilmişti.
Başkan Dursun Özbek, futbolcunun transferine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Futbolcunun menajeri ise Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için “Kulüp teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” şeklinde söz vermiştir." ifadelerini kullandı.
