Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Kalması için her şey yapılıyor!

Galatasaray yönetimi Barış Alper Yılmaz krizini bitiriyor. Yönetim milli yıldızı kadroda tutmaya kararlı. Sarı kırmızılılar futbolcu ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.



Sabah'ın haberine göre yönetim; 25 yaşındaki oyuncunun 100 milyon TL olan garanti ücretine 40 milyon TL seviyesinde zam yapacak.



Yılmaz'ın zam teklifine sıcak baktığı ve sözleşmenin yenileneceği öğrildi.



35 MİLYON EUROYA RET



Neom FC, Galatasaray'a da oyuncunun bonservisi için 35+5 milyon euro teklif etti. Sarı kırmızılıların beklentisiyse 50 milyon euro. Kulüpler anlaşmaya varamadı.



Süreç tartışmalara neden olurken, Okan Buruk milli futbolcuyu Kayserispor maçının kadrosuna almadı. Buruk karşılaşmanın ardından "Hatası var ama Barış Alper Yılmaz genç bir oyuncu. Ona doğruyu göstermeliyiz. Futbolcu satmayı düşünmüyoruz. Onun takımda kalması bizim için önemli" demişti.



Milli futbolcu yaşananlar sonrası pazartesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.