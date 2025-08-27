Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi: Dursun Özbek rapor bekliyor

Galatasaray'da Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'dan teklif alan Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusunun NEOM'dan gelen teklifi kabul etme kararında bir değişiklik yaşanmadığı iddia edildi.



Barış Alper Yılmaz, NEOM transferi konusunda yönetimle ters düşünce geçtiğimiz hafta antrenmanlara çıkmamıştı. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamayla yönetimi suçlarken, Barış Alper Yılmaz ise önceki gün yeniden takımla çalışmaya başlamıştı.



DURSUN ÖZBEK RAPOR BEKLİYOR



Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması konusunda kararı net olan Dursun Özbek, milli futbolcula ilgili rapor bekliyor. Gelecek rapora göre Barış Alper Yılmaz'a para cezası verilebileceği aktarıldı.