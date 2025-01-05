Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, Göztepe galibiyetinin ardından ara vermeden Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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