Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in projelerini açıklayacağı tarih belli oldu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Sarı kırmızılılar'da yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından Dursun Özbek projelerini 3 Haziran'da açıklayacak.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Dursun Özbek, yazılı açıklamasında, sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulun bir milat olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu nedenle ben ve arkadaşlarım bu tarihi ve kritik dönemde sorumluluk alarak göreve talip olduk. Mevcut sorunları bildiğimiz gibi çözümlerimiz de hazır. Hepsi konularında uzman kişilerin hazırladığı projelerimiz, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmıştır. Hazırlamış olduğumuz Ada, Florya, Columbus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, Spor Salonu, Tesisleşme Reformu, Hasnun Galip, Alt Yapı Reformu, yeni araziler gibi konuları kapsayan tüm projelerimizi, 3 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde siz sevgili Galatasaray ailemize tüm detayları ile sunacağız."



"Projelerimizin amacı sadece mevcut borçların bitirilmesine yönelik değildir" şeklinde görüş belirten Özbek, şunları kaydetti:



"Asıl amacımız, mevcut varlıklarımızın günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirilmesi ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır. Bunun yanında camiamıza yeni gayrimenkuller kazandırılarak, bugün bize bırakıldığı gibi gelecek nesillere de yeni Riva'lar, yeni Florya'lar miras bırakmak istiyoruz. Ve tabii ki şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için kararlıyız. Başta futbol takımımız olmak üzere, tüm branşlarda başarıyı getirecek kadroları oluşturmak öncelikli hedefimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur."​​​​​​​

FATİH TERİM TEKRAR GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?