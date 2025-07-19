Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Fatih Terim döneminde gelmişti
Galatasaray'a Fatih Terim'in son döneminde Alexandru Cicaldau ile birlikte gelen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.
Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.
Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda da ayrılıklar yaşanıyor.
Galatasaray'a 25 Ağustos 2022'de, teknik direktör Fatih Terim döneminde FCSB'den katılan Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılılardaki serüveni son buldu.
Yunanistan Süper Ligi ekibi Aris, Rumen futbolcuyu Galatasaray'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu.
Aris, Olimpiu Morutan ile 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.
Geçen sezonu Serie B takımı Pisa'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Morutan, 10 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray kariyerinde toplam 36 maça çıkan Morutan, 3 gol - 5 asistlik bir istatistik ortaya koydu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Transfer
- Olimpiu Morutan
- Galatasaray