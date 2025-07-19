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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Fatih Terim döneminde gelmişti

Galatasaray'a Fatih Terim'in son döneminde Alexandru Cicaldau ile birlikte gelen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Fatih Terim döneminde gelmişti

Yaz döneminin hareketli ekiplerinden 'da dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda da ayrılıklar yaşanıyor.

Galatasaray'a 25 Ağustos 2022'de, teknik direktör Fatih Terim döneminde FCSB'den katılan Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılılardaki serüveni son buldu.

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Fatih Terim döneminde gelmişti - 1

Yunanistan Süper Ligi ekibi Aris, Rumen futbolcuyu 'dan bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu.

Aris, Olimpiu Morutan ile 3 yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Geçen sezonu Serie B takımı Pisa'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Morutan, 10 maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray kariyerinde toplam 36 maça çıkan Morutan, 3 gol - 5 asistlik bir istatistik ortaya koydu.

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