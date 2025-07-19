Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti: Fatih Terim döneminde gelmişti

Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.



Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda da ayrılıklar yaşanıyor.



Galatasaray'a 25 Ağustos 2022'de, teknik direktör Fatih Terim döneminde FCSB'den katılan Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılılardaki serüveni son buldu.

