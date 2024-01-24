Galatasaray'da bekleneni veremeyen Angelino'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Sarı-Kırmızılılarda bekleneni verememişti.



Galatasaray, bir maçta daha oynaması durumunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino için Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyordu.



Leipzig cephesinden istediği cevabı alamayan Galatasaray, Angelino sorununu çözmek üzere.



İtalya ve Fransa'dan talipleri olan Angelino için son olarak Roma devreye girdi.

Dİ MARZİO TRANSFERİ DUYURDU



Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre Roma, Angelino ile anlaşma sağladı.



İtalyan devi oyuncu kanadı sonrası Leipzig ile temaslara başladı.



Roma'nın Alman ekibiyle de el sıkışması durumunda Angelino ara transfer döneminde Galatasaray'a veda edecek.

