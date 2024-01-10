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Galatasaray'da Berkan Kutlu dönüyor

Galatasaray'da transfer döneminde bir geri dönüş kapıda. Sarı-kırmızılılar sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'yu çağırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Berkan Kutlu dönüyor

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'da teknik heyet, İtalyan ekibinde yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcu Berkan Kutlu'nun sezon sonunu beklemeden takıma dönmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor.

Genoa ile yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

193 DAKİKA SÜRE ALDI

Serie A ekibi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 250 bin euro da kiralama bedeli ödemişti.

Kutlu, Genoa'da 6 maçta yalnızca 193 dakika süre alabildi.

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