Galatasaray'da Berkan Kutlu dönüyor

Galatasaray'da teknik heyet, İtalyan ekibinde yeteri kadar süre bulamayan milli futbolcu Berkan Kutlu'nun sezon sonunu beklemeden takıma dönmesinin faydalı olabileceğini düşünüyor.
Genoa ile yapılan anlaşmada 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
193 DAKİKA SÜRE ALDI
Serie A ekibi, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 250 bin euro da kiralama bedeli ödemişti.
Kutlu, Genoa'da 6 maçta yalnızca 193 dakika süre alabildi.
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