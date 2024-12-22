Galatasaray'da Berke Özer sürprizi

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve memleketi Uruguay'a dönecek olan Fernando Muslera'nın alternatifi için arayışlar sürüyor.

Liverpool'dan Alisson Becker'i listesinde tuttuğu belirtilen sarı-kırmızılıların sürpriz bir ismi daha eklediği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Berke Özer'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Cimbom, mor-sarılılarla sezon sonunda kontratı bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.

Berke, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 12 kurtarışla oynarken, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe maçında ise 8 kurtarışa imza atmıştı.

Futbola Altınordu altyapısında başlayan Berke, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2022-23'te Portimonense'ye giden Berke, o sezon devre arasında Eyüpspor yolunu tutmuştu.