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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor: 4 oyuncu kart sınırında

Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak moral bozukluğu yaşayan Galatasaray'da Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki puan kaybıyla yeniden keyifler yerine geldi. Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmaması da teknik heyeti sevindiriyor.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor: 4 oyuncu kart sınırında

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Yaşanan Bafetimbi Gomis krizini de kısa sürede çözen yönetimi, derbi öncesi takıma özgüven aşıladı. Hafif sırt ağrıları bulunan 37 yaşındaki futbolcunun takım çalışmalarına katılabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da dev maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmaması da teknik heyeti sevindiriyor.

Okan Buruk'un derbide de son haftalardaki 11 tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

4 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılılar'da Sergio Oliveira, Sacha Boey, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası öncesi 70 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray ile arasında Pazar günü oynanacak mücadeleye Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

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