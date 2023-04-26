Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor: 4 oyuncu kart sınırında

Yaşanan Bafetimbi Gomis krizini de kısa sürede çözen Galatasaray yönetimi, derbi öncesi takıma özgüven aşıladı. Hafif sırt ağrıları bulunan 37 yaşındaki futbolcunun takım çalışmalarına katılabileceği öğrenildi.



Galatasaray'da dev maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmaması da teknik heyeti sevindiriyor.



Okan Buruk'un derbide de son haftalardaki 11 tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

4 OYUNCU SINIRDA



Sarı-kırmızılılar'da Sergio Oliveira, Sacha Boey, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası öncesi 70 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında Pazar günü oynanacak mücadeleye Vodafone Park ev sahipliği yapacak.