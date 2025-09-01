Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci
UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazacağı kaleci merak edilen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yapılacak transferler merak konusu oldu.
Orta saha rotasyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir diğer gündem maddesi ise kaleci transferi...
Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek için 1 günlük süresi bulunan Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak imin kim olacağı belirsizliğini koruyordu.
EDERSON, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI
Manchester City'den Ederson'u listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine diğer adaylara yöneldi.
DONNARUMMA, MANCHESTER CITY'E GİTTİ
PSG ile yollarını ayıracağı kesinleşen Gianluigi Donnarumma için nabız yoklayan Galatasaray Yönetimi, İtalyan kalecinin Manchester City ile anlaşması üzerine bu transferden de olumlu sonuç alamadı.
LAMMENS MAAŞ TALEBİNİ ARTIRDI
Royal Antwerp'ten Senne Lammens'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ve Belçika kulübüyle anlaşan Galatasaray'a bu kez kötü haber kaleciden geldi. Manchester United'ı bekleyen Lammens, sarı-kırmızılılardan beklediği maaş teklifini artırdı ve transferi zora soktu.
YERLİ HEDEFİ UĞURCAN ÇAKIR
Yabancı kalecilerden beklediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da gündeme geldi.
Galatasaray'ın yerli olması nedeniyle Çakır'ın hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma avantaj sağlayacağını düşündüğü öne sürülürken, Trabzonspor'un 20 milyon euro'nun üstünde bir bedel istediği bilgisine ulaşıldı.
SON ÇARE ONANA
Devler Ligi'nde kalesini emanet edeceği isim için arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'a Andre Onana da önerildi.
Manchester United'ın mutlak bir kaleci transferi yapacağı öğrenilirken, Altay Bayındır'ı rotasyonda düşündüğü ve Onana'yı da takımdan göndermenin planlarını yaptığı aktarıldı.
Menajerler de Kamerunlu file bekçisini sarı-kırmızılıların kaleci ihtiyacının giderilmesi için yönetime önerdi.
Galatasaray'ın ise Onana'yı son çare olarak düşündüğü ve başka bir isimle anlaşılamaması halinde deneyimli kalecinin transferine onay vereceği öğrenildi.
