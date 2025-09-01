NTV.COM.TR

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci

UEFA Şampiyonlar Ligi listesine yazacağı kaleci merak edilen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden 'da yapılacak transferler merak konusu oldu.

Orta saha rotasyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir diğer gündem maddesi ise kaleci transferi...

Şampiyonlar Ligi listesini bildirmek için 1 günlük süresi bulunan 'da Fernando Muslera sonrası kaleyi devralacak imin kim olacağı belirsizliğini koruyordu.

EDERSON, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

Manchester City'den Ederson'u listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile anlaşması üzerine diğer adaylara yöneldi.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci - 1 Bugün İstanbul'a gelecek olan Ederson'un Fenerbahçe ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

DONNARUMMA, MANCHESTER CITY'E GİTTİ

PSG ile yollarını ayıracağı kesinleşen Gianluigi Donnarumma için nabız yoklayan Yönetimi, İtalyan kalecinin Manchester City ile anlaşması üzerine bu transferden de olumlu sonuç alamadı.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci - 2 Manchester City, çok kısa bir zamanda Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna kattığını açıklayacak.

LAMMENS MAAŞ TALEBİNİ ARTIRDI

Royal Antwerp'ten Senne Lammens'i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan ve Belçika kulübüyle anlaşan 'a bu kez kötü haber kaleciden geldi. Manchester United'ı bekleyen Lammens, sarı-kırmızılılardan beklediği maaş teklifini artırdı ve transferi zora soktu.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci - 3 Okan Buruk, Senne Lammens'in kaleci transferi için listede bulunduğunu açıklamıştı.

YERLİ HEDEFİ UĞURCAN ÇAKIR

Yabancı kalecilerden beklediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır da gündeme geldi.

'ın yerli olması nedeniyle Çakır'ın hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde takıma avantaj sağlayacağını düşündüğü öne sürülürken, Trabzonspor'un 20 milyon euro'nun üstünde bir bedel istediği bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci - 4 Uğurcan Çakır için Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı ancak transferi sonuçlandıramadığı öne sürülmüştü.

SON ÇARE ONANA

Devler Ligi'nde kalesini emanet edeceği isim için arayışlarını tüm hızıyla sürdüren 'a Andre Onana da önerildi.

Manchester United'ın mutlak bir kaleci transferi yapacağı öğrenilirken, Altay Bayındır'ı rotasyonda düşündüğü ve Onana'yı da takımdan göndermenin planlarını yaptığı aktarıldı.

Menajerler de Kamerunlu file bekçisini sarı-kırmızılıların kaleci ihtiyacının giderilmesi için yönetime önerdi.

'ın ise Onana'yı son çare olarak düşündüğü ve başka bir isimle anlaşılamaması halinde deneyimli kalecinin transferine onay vereceği öğrenildi.

Galatasaray'da bilmecenin sonu sürprize çıkıyor: Ederson, Donnarumma, Lammens derken bambaşka bir kaleci - 5 Andre Onana, Manchester United'da son dönemdeki performansıyla eleştirilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...