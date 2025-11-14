Galatasaray'da bir devrin sonu mu? Mauro Icardi için 10 milyon euro'luk iddia

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 10 MİLYON EURO

Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'nin Icardi'ye yıllık 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu da iddia edilirken, seçenekler arasında İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın da olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 624 dakika süre aldı.