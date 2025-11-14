Galatasaray'da bir devrin sonu mu? Mauro Icardi için 10 milyon euro'luk iddia
14.11.2025 11:17
Son Güncelleme: 14.11.2025 11:35
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı topladığı 29 puanla lider olarak geçiren ve milli araya da zirvede giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği henüz belirsizliğini yitirmedi.
Sarı-kırmızılılardaki kariyerinin devam etmemesi durumunda yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Arjantinli golcü için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin Rizespor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
Corriere dello Sport'un haberine göre birçok kulüp, Icardi'nin geleceği hakkında bilgi almaya başladı.
İKİ KULÜP ŞARTLARINI SORDU
Haberin devamında Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'un, Icardi'nin Arjantin'e dönmek isteyip istemeyeceğine dair şartları sorduğu kaydedildi.
Ayrıca Meksika ekibi Club America'nın da Icardi'nin durumuna dair bilgi edinmek istediği yazıldı.
Galatasaraylı Mauro Icardi, geride kalan sezonun şampiyonluk kutlamasında böyle yer almıştı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN 10 MİLYON EURO
Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'nin Icardi'ye yıllık 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu da iddia edilirken, seçenekler arasında İtalya Ligi Serie A devi Milan'ın da olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 624 dakika süre aldı.