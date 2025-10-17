Galatasaray'da bir devrin sonu mu? Mauro Icardi'yi "Göz kamaştırıcı imza" diyerek duyurdular

Galatasaray 'ın geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve aylarca sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezonla birlikte geri dönmüştü. Süper Lig'de çıktığı maçlarda gollerine devam eden ancak fizik görüntüsüyle kimi zaman eleştiri toplayan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardaki sözleşmesinin de son senesine girdi. Yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Meksika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Meksika ekibinin Icardi'ye olan ilgisinin altında mevcut kadroda iyi bir golcü bulunmaması ve Meksika'daki statüsünü koruma refleksinin yattığı ifade edildi.



Haberin devamında Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasına dikkat çekilirken, transferin ocak ayında uygun bir bonservisle tamamlanabileceği ya da sezon sonunda bedavaya bitebileceği belirtildi.

"GÖZ KAMAŞTIRICI"



Icardi'nin yıllık 7 milyon 500 bin euro'yu bulan maaşının Club America önündeki en önemli engel olduğu ve kulübün maaş sınırının çok üzerinde bulunduğu da eklendi.



Club America'nın olası Icardi transferinin "Göz kamaştırıcı" olarak nitelendiği haberde kulüp yönetiminin elini çabuk tutması gerektiğine vurgu yapıldı.