Galatasaray'da bir devrin sonu mu? Mauro Icardi'yi "Göz kamaştırıcı imza" diyerek duyurdular
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğine dair Meksika'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynanan Tottenham maçında sakatlanan ve aylarca sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, yeni sezonla birlikte geri dönmüştü.
Süper Lig'de çıktığı maçlarda gollerine devam eden ancak fizik görüntüsüyle kimi zaman eleştiri toplayan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılılardaki sözleşmesinin de son senesine girdi.
Yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, Meksika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
ICARDI'YE SÜRPRİZ TALİP
UNANIMO Deportes'in haberine göre Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.
Meksika ekibinin Icardi'ye olan ilgisinin altında mevcut kadroda iyi bir golcü bulunmaması ve Meksika'daki statüsünü koruma refleksinin yattığı ifade edildi.
Haberin devamında Mauro Icardi'nin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasına dikkat çekilirken, transferin ocak ayında uygun bir bonservisle tamamlanabileceği ya da sezon sonunda bedavaya bitebileceği belirtildi.
"GÖZ KAMAŞTIRICI"
Icardi'nin yıllık 7 milyon 500 bin euro'yu bulan maaşının Club America önündeki en önemli engel olduğu ve kulübün maaş sınırının çok üzerinde bulunduğu da eklendi.
Club America'nın olası Icardi transferinin "Göz kamaştırıcı" olarak nitelendiği haberde kulüp yönetiminin elini çabuk tutması gerektiğine vurgu yapıldı.
BİR TEKLİF DAHA
Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için büyük uğraş veren ancak olumlu sonuç alamayan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi NEOM SC, bu kez de gözünü Mauro Icardi'ye dikti.
10 MİLYON EURO
Tuttomercato'nun haberine göre Suudi ekibi, Arjantinli yıldıza yıllık 10 milyon euro'dan 2 sezonluk bir sözleşme teklif etti.
Haberin ayrıntısında transferin ocak ayında gerçekleşmesinin beklendiği yazıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta 373 dakika görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol atma başarısı gösterdi.
- Etiketler :
- Transfer
- Galatasaray
- Mauro Icardi