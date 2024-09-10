Galatasaray'da Cicaldau eski takımına döndü

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık geçiren ve sarı-kırmızılılara geri dönen Cicaldau'nun ayrılığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda U Craiova 1948 Club Sportiv SA ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Rumen futbolcu, FC Viitorul'dan 2018 yılında CS Craiova'ya transfer olmuştu.
Orada geçirdiği 4 sezonun ardından 2021-2022 yılında Galatasaray'a imza atmıştı.
Galatasaray kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maça çıkan Cicaldau, bu mücadelelerde 5 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.
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