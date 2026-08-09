Galatasaray'da Çorum FK mesaisi
09.08.2026 15:38
Bir sonraki antrenman salı günü yapılacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 11 Ağustos Salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Galatasaray - Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta (Ali Sami Yen Spor Kompleksi) gerçekleştirilecek.
Galatasaray - Çorum FK maçı saat kaçta?
Galatasaray ile Çorum FK arasındaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip yeni sezona taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedeflerken, Çorum FK da Süper Lig'deki ilk sezonunda sürpriz sonuç için sahaya çıkacak.